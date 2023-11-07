趙質山被母親入稟追債4.8億

【本報訊】多年來負面消息不斷的趙質山，被母親張躍莉登報脫離母子關係後一年，疑向張借款4.8億元，惟一直未有歸還。事隔近6年，張躍莉上周五（3日）入稟高等法院，要求趙連本帶利還款。司法機構暫未排期聆訊。

司法機構未排期聆訊 母曾登報割席 原告是張躍莉（Cheung Yeuk Lee），被告是趙質山（Chiu Chih Sun Alex）。入稟狀以英文撰寫，原告指出， 2017年11月28日，原告和被告簽署借貸協議，原告同意借出4.5億元人民幣（折合約4.8億港元）予被告。原告之後多番要求被告償還，惟被告至今仍拒絕，及或沒有能力償還任何款項。

原告因此透過律師，在11月3日入稟高等法院提出民事訴訟，要求被告歸還4.5億元人民幣之餘，亦要支付由2017年11月28日起計、年利率7.5%的利息。除此之外，原告要求被告繳付是次訴訟所衍生的訟費，以及法院認為合適的有關進一步或其他濟助。 截至昨日晚上，司法機構網頁顯示，這宗申索現時並無聆訊排期。

資料顯示，趙質山擔任過香港航天科技控股有限公司董事。本案原告張躍莉早於2016年1月7日在本港一份報章刊登聲明，公開與趙質山「割席」，正式脫離母子關係，並寫到「從今開始，一切與趙質山的債務及私人事務與本人無關。特此聲明及通知」。案件編號：HCA 1777/2023