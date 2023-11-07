紋身忠涉謀殺泰龍案 證人：屬尋仇 教訓對方

指曾吵架結怨 收命令勿斬要害 黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇狂斬喪命。黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠懷疑涉案，一直遭通緝。他於案發11年後，由律師陪同投案。他否認一項謀殺罪，案件昨在高等法院續審。特赦證人稱，「泰龍」人稱「尖東霸王」，案發數年前曾跟「紋身忠」吵架，以他理解，今次事件屬於尋仇，但同意事前有清晰指示不要傷及大動脈等重要部位，認為本來斬「泰龍」，只是想教訓對方。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。當日負責「睇水」的林家俊，續以特赦證人身份作供。他供稱，案發當日，他和「五筒」吳奕彤、「紋身忠」等12人，在大角咀分乘三部車出發，到香格里拉酒店外等候。

庭上播放酒店外的閉路電視片段，顯示當日「泰龍」乘私家車到酒店，「泰龍」落車不久，一輛七人車即駛至並撞倒「泰龍」，多人自七人車落車，有人持刀斬「泰龍」，他們行兇後便逃走。「泰龍」倒臥地上，沒有反應。

辯方指被告案發日不在港 林在庭上認出被告，並指雖然事隔14年，他仍然能靠被告輪廓及眼辨認出對方。辯方隨後展開盤問，指出既然犯人欄只得被告一人，其實辨認並不困難。辯方續指，出入境紀錄顯示，被告案發當日不在香港，林說被告參與殺人事件並非事實。

林不同意，但承認事前「紋身忠」及「貓仔」曾提及不要斬頸、大動脈和重要部位，當日無人講過要殺人，以他理解，斬人本來是想給事主一個教訓。另外林承認，即使執法部門說不會起訴他，他仍對執法人員有戒心，故當初「講過少少大話」。直到果真沒被控告，他才說真話。案件編號：HCCC 252/2020