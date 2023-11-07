南亞兵大嶼山又搶灘 4人飛的就擒

【本報訊】南亞偷渡潮停不了，隔日「出團」再犯境！過去近半個月，本港已截獲超過120名南亞人蛇，但「捉得多，來得更多」，繼上周六（4日）在大嶼山分流的叢林拘捕11名南亞「雜牌軍」後，昨日於相距不遠的南涌村又現「蛇蹤」，執法人員收到通報後，加緊搜索疑人下落，其後截獲一輛載有4名南亞漢之的士，得悉各人均無明確入境紀錄，亦缺乏身份證明文件，已將他們拘捕扣查。南亞偷渡客搶灘申領「行街紙」留港享福，外界促籲港府盡快收緊假難民政策，以免姑息養奸，惹來無窮後患。

潛入南涌村 另3男坐七人車逃 昨晨8時許，執法部門接獲大嶼山南涌村的村民報案，指有7名形迹可疑的南亞裔男子在該村附近出沒，懷疑他們是非法入境者，當中3人其後登上一輛七人車離開，另外4人則乘坐的士絕塵而去。該部門根據報案人提供的資料，隨即調派人手到區內主要幹道進行兜截，繼而於石門甲道截獲一輛的士，當時車上載有4名南亞漢，懷疑正是一度於南涌村現身的人士。

人員經初步調查後，得悉該4人年齡介乎22至29歲，當中3人屬印度籍，其餘一人為越南籍，他們均未能出示有效身份證明文件，涉嫌「未得入境處處長授權而留在香港」被捕，現正接受扣留調查。人員正搜尋其餘涉案人士的下落，以及追查他們循何種途徑到達香港，不排除會採取進一步拘捕行動。

近半月10宗 首次截獲越南人蛇 南亞裔人蛇連環攻港，由上月22日至今，執法部門已截獲10波非法入境人士，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道及清水灣，拘捕125名偷渡客，他們主要屬於巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍，而今次是近半個月以來，首次有越南人蛇就擒。

近期南亞人蛇攻港事件簿