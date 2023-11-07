東呼即應：次階段准入市區 未有實施時間表

【本報訊】面對社會對「粵車南下」存憂慮。運輸及物流局局長林世雄強調，明年初首階段粵澳車輛只會於港珠澳大橋香港口岸停泊，而容許車輛進入香港市區的第二階段暫時未有實施時間表，又指「粵車南下」司機毋須先在港通過駕駛考試。

司機免在港通過駕駛考試 林世雄昨日在電台節目表示，香港面積較小，遊客一般集中在維港兩岸，包括尖沙咀等旅遊區，存在泊車位不足等問題。他指，當局正仔細考慮是否讓南下車輛駛入市區及泊車，還是只可在指定地方駕駛及停泊，「只准駛去元朗」。

林又提到，該局會因應本港行車、道路甚至隧道使用等實際情況，考慮設立車輛南下限額，亦要顧及兩地司機「左右軚」的習慣。但他指，於兩地駕駛執照互認制度下，「粵車南下」司機毋須在港通過駕駛考試。另外，港車北上計劃7月實施，他指推出以來大受歡迎，當局會探討縮短預約日數的可行性。

現時本港領牌車輛已多達約81.6萬輛，汽車界代表曾反映擔憂「粵車南下」勢必塞爆香港，尤其是尖沙咀等鬧市泊位嚴重不足；加上兩地駕駛習慣不一，內地司機亦不熟香港法例，橫衝直撞易釀意外，變成馬路炸彈全城驚惶。業界強烈建議僅供南下粵車在關口泊車轉乘，以策萬全。