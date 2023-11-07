醫健：成視在人：葡萄膜炎可致視網膜脫落

紅眼症、角膜炎就聽得多，葡萄膜炎又聽過未？多數葡萄膜炎由免疫系統疾病引起，小部分是感染導致，患者會出現畏光、眼痛、視力衰退等症狀，可誘發嚴重眼疾，如白內障、青光眼、視網膜脫落、破壞視神經等。患有風濕性關節炎、紅斑狼瘡、多發性硬化症等免疫系統失調疾病人士要多加留意，一旦眼睛出現異常警號，要立即求醫。

多由免疫系統疾病引起 葡萄膜位於鞏膜與視網膜之間，葡萄膜炎是指虹膜、睫狀體、脈絡膜的炎症，部分成因不明，但多與感染或免疫系統疾病有關。感染方面，包括外來細菌感染，或本身的結核病、皰疹病毒、巨細胞病毒等引起。而免疫系統疾病，例如某些皮膚病，亦可引致葡萄膜炎。

目前醫學界流行用生物製劑治療免疫系統疾病，同時亦有研究證實可以一併改善葡萄膜炎引起的眼睛炎症，不過生物製劑相對其他治療，費用較為高昂。其他治療包括類固醇，可減輕相關症狀。而非皮質類固醇消炎藥亦有鎮痛及消炎作用。愈早診治葡萄膜炎，愈大機會挽救視力，否則發展至白內障、青光眼或視網膜脫落等嚴重眼疾，則手尾長，甚至可造成永久視力損害。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯