11‧13推慢病共治計劃 逾330家庭醫生供配對

【本報訊】醫務衞生局昨日公布，「慢性疾病共同治理先導計劃」下周一（13日）正式推出，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民由當日起可經任何一間地區康健中心/站參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。參與計劃的家庭醫生名單已載於「慢病共治計劃」專題網站，會持續更新。截至11月3日，已有超過330名家庭醫生參加計劃，供市民選擇配對。

篩查糖尿病高血壓跟進 「慢病共治計劃」下，所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加。參加者可在私營醫療市場進行篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

「慢病共治計劃」以共付模式運作，參加者登記成為地區康健中心/站會員，並同意使用醫健通後，會由地區康健中心/站協助他們配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。在此篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者須支付120元的指定共付額。經篩查後確認未有糖尿病或高血壓等情況的參加者，可獲地區康健中心/站協助制訂健康管理目標，以及按需要獲安排參加有助改善生活方式的活動等。

若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，他們會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定。