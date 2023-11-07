醫管局：廣華電線槽採樣送檢

醫管局稱，獨立專家指導局方工程人員如何於廣華醫院實地摘取電線槽樣本，有關樣本已送往由獨立專家安排認可化驗室詳細檢驗，包括以精密實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料重量及厚度。專家稍後會分析有關數據及向醫管局提交詳細報告，確定物料是否符合標準。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文重申，有關電線槽鍍層物料厚度對病人及員工安全、樓宇結構、防火安全度、醫院運作均不會構成額外風險。電線槽鍍層是用作覆蓋電線槽金屬外殼作防銹用途，增強電線槽耐用性，並無導電或傳訊用途，所以不足夠厚度鍍層只會減低電線槽的耐用性，縮短其壽命，電線槽或需提早更換。有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，作為收藏電線管道，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到電線槽。他重申，縱使有關電線槽鍍層厚度不會對醫院構成額外風險，醫管局仍然非常重視事件，若發現有任何違規情況，必會徹查到底及嚴肅追究。