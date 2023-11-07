涉理大暴動 5男女轉軚認罪

男被告姜紹熙

【本報訊】反修例2019年11月蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與執法人員發生衝突，最終有1,200人被捕。其中有4男1女理大學生被指參與理大校園內的暴動，5人同被控一項串謀暴動罪。案件原定昨於區院開審，不過5人改為承認控罪。法官聽取辯方求情後，決定先提取被告的背景報告，並押後至12月7日判刑，5人均須還押。

案發時均為在校學生 5名被告依次為林子澄又名林銘堯、姜祖育、姜紹熙、陳蘊儀及陳卓超（24至25歲），首4名被告報稱學生，陳卓超則報稱文員，5人案發時均為理工大學學生，姜紹熙及陳蘊儀現時則為夫婦。他們被控一項串謀暴動罪，指他們於或約於2019年11月11至14日，在香港串謀與其他不知名人士於理大參與暴動。案情指於2019年11月11日，有人呼籲進行「三罷」行動及用不同方式協助集結在理工大學的示威者。

案發期間，理大及其一帶均有暴動發生，大量示威者集結在理大及其一帶。示威者有組織地佔據理大，破壞理大閉路電視及校園設施等。有示威者使用汽油彈、弓箭及其他物件與理大外圍的執法人員對峙及衝突。有示威者在理大內不時搬動膠馬及雜物到理大周邊範圍，並在通往紅磡港鐵站的行人天橋上以木板及鐵馬等築起路障。更有示威者以雜物堵塞行人天橋樓梯口，把物品投擲至紅磡海底隧道出入口附近，收費亭亦被示威者大肆破壞及投擲汽油彈。

理大的閉路電視拍到5名被告人於案發時在理大及其一帶作出不同行為，包括在閱讀室內集結、與他人分別製作有釘的木板、連同其他示威者向人員投擲硬物、搬運膠馬、設路障及將膠馬擲向樓梯，以及協助破壞校園的閉路電視等。人員最終進入理大校園，發現理大遭廣泛破壞，內部一片狼藉。案件編號：DCCC 315/2021

男被告陳卓超 女被告陳蘊儀