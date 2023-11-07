司法機構電子化大落後 人員招聘被批一塌糊塗

【本報訊】司法機構電子化進程慢一直為人詬病，在立法會昨日召開的司法及法律事務委員會會議期間，有議員指內地法院的電子先進設備「非常到位」，而香港則「非常落後」，直言是「天與地」的比較；亦有議員針對司法人員招聘情況，指若以結果為目標，政府的招聘是「失敗得一塌糊塗」。

申審訊文本需時長昂貴 有議員指內地法院的設備非常到位，審訊期間即時便有訴訟的謄本，且完結審訊後可即刻校對，對比香港則非常落後，尤其當申請審訊文本的需時長及昂貴，兩者是「天與地」的比較。司法機構政務長梁悅賢回應指現時七成以上法庭有中央網絡控制裝置，所有需要電子科技設施都可以運用，包括視像會議、多媒體功能提證及電子文件冊等等，而文本方面也正積極推展裝置，經過過往一年探索和試驗，相關設備大約在年底運用，且長遠會探討全面採用，但目前需要逐步推行。

司法人員薪常會今年提交報告，建議2023至24年度法官及司法人員增薪3.62%，議員簡慧敏詢問會否檢討薪酬調整的一籃子因素，但是署理行政署長任雅玲表示機制「行之有效」，暫時未有計劃檢討。

針對司法人員長期不足問題，議員廖長江直斥若招聘工作以結果為目標，政府的招聘是「失敗得一塌糊塗」，並稱對政府工作感到「失望」。