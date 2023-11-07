打工仔不願供強積金 議員倡推追通脹產品

不足一成長者供款 質疑新政策欠吸引 在2月公布的財政預算案建議提高僱主為其65歲或以上僱員，作強制性公積金自願性供款的利得稅扣減，由現時該等開支的100%增至200%，以鼓勵僱主挽留或聘用年長僱員。有議員質疑安排何不與僱員看齊，直言強積金不保證回報令打工仔卻步。另有議員指65歲以上人士自願強積金供款不踴躍，質疑新政策可吸引多少人參加強積金供款。

議員鄧家彪關注政府既然向僱主提供200%免稅，為何不向僱員提供相同安排，又認為對打工仔而言，未必願意供強積金原因為不保證回報，問到政府能否盡快推出追到通脹的強積金項目。對於近日有人聲稱退休提早取強積金後，被控欺詐的問題，鄧關注如果有市民早前表示退休，但其後響應政府號召再就業，會否不能再工作。

當局辯稱諮詢後反應正面 財經事務及庫務局副局長陳浩濂強調政府重視為成員提供更多計劃產品，而強制性公積金計劃管理局執行董事（政策）鄭兆勛表示，政府聽對市民對穩定回報產品的訴求，積金局將就此進行研究。

目前只有逾22萬名65歲以上的人在勞動市場工作，議員蘇長榮指，現時只有不足十分一的人購買強積金，關注65歲以上自願強積金供款不踴躍的程度，又問到預計推出新政策後可以吸引多少人參加強積金供款。陳浩濂指，當局經積金局進行諮詢，認為反應正面。

身兼行政會議成員的保險界議員陳健波認為，新政策可吸引僱主聘請65歲以上的人士，但甚少長者會70歲後仍工作，因此現時只是爭取時間培育新人，令香港不會青黃不接，要求政府交代培養人才的措施。

陳浩濂表示，政府重視接班和傳承，而財政預算案當中保險業的人才培訓先導計劃都有延期3年，動用更多資源培養不少人才。勞工處助理處長（政策支援）林璟彤回應指，政府一直推動多元化就業計劃，有中高齡就業計劃鼓勵就業。財經事務委員會主席林健鋒則指，部分行業要熟悉本地環境，難以輸入人才，要求政府要有好計劃，「唔好到時先諗點去做」。