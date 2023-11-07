下周日殘疾人士免費搭港鐵 一名隨行照顧者同享優惠
【本報訊】下周日（12日）是「殘疾人士免費乘搭車船日」。港鐵昨宣布，當日將為殘疾人士及其一位照顧者提供免費乘車優惠，以推動關愛共融。
出示登記證可索取單程票
港鐵指，持有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身份」個人八達通的乘客，當日拍卡搭車不會扣除車費。乘客亦可前往各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，出示「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。合資格乘客亦可為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票。
關愛共乘App可查無障設施
為輔助長者及有特別需要乘客無障礙出行，港鐵去年底已推出「關愛共乘」手機應用程式，而近日更新增查閱車站無障礙設施的功能，亦為簡易版行程指南加入升降機實時運作情況的資訊，涵蓋所有重鐵車站，透過清晰易明及人性化的介面，讓有需要乘客更容易獲取有關資訊。
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