下周日殘疾人士免費搭港鐵 一名隨行照顧者同享優惠

出示登記證可索取單程票

港鐵指，持有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身份」個人八達通的乘客，當日拍卡搭車不會扣除車費。乘客亦可前往各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，出示「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。合資格乘客亦可為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票。