中鐵綫擬建3中途站惹疑慮 當局稱不影響通車時間

【本報訊】擬建的中鐵綫早前敲定更具體走線，由元朗錦田連接至九龍塘，並途經東北荃灣、東北葵涌及荃景圍3個中途站。就港府今年底將發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，為中鐵綫在內的「三鐵三路」提出改善方案，並加推兩鐵一路新項目。運輸及物流局局長林世雄稱，經公眾諮詢後認為中鐵綫設置中途站，可令整體運輸表現及成效更好，且不會影響整體通車時間；新線駁通荃灣綫可紓緩交通擠塞並方便居民。

林世雄又稱，九龍塘是觀塘綫和東鐵綫的策略交匯點，指現時來往九龍東及新界西北的交通較轉折，加上當局希望顧及將來北部都會區的跨境需要，相信在九龍塘設置站點，能為九龍東居民提供便利。

啟德綠色運輸難東向駁舊區 另外，施政報告早前提出，擬於東九龍、啟德及洪水橋／厦村，建造智慧綠色集體運輸。林表示，當局曾審視啟德早年方案，即採用單軌鐵路連接九龍灣鐵路站，九龍灣商貿區、啟德跑道區和觀塘鐵路站，最終認為往來舊區走線，技術上有困難及成本亦高。經規劃研究後，認為綠色集體運輸系統服務該區，更能滿足區內交通需要。

他續稱，啟德有逾萬住戶，有郵輪碼頭及體育園，料新走線將以郵輪碼頭作為東面終站，而中途將設體育園在內3個車站，並接駁到港鐵啟德站。考慮及成本效益，未必能由東邊連接舊區。以往政府希望在九龍東的第二個核心商業區，採用單一運輸系統，但經研究後決定「化整為零」，選用多元式組合系統，配合未來發展。