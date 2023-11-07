33毛孩坐巴士 爭取人寵共融交通

【本報訊】現時只有導盲犬可以乘搭公共交通工具。關注動物福利團體邀請了45位有飼養寵物的市民，與33位可愛的毛孩一同乘坐雙層巴士，游走港九4個寵物友善空間。團體期望倡議香港動物友善公共交通，讓毛孩未來可以有更多機會四處去，與主人一同經歷更多美好時刻。

盼大眾提高友善議題認知 本港愈來愈多人選擇飼養寵物，根據政府統計處於2018年調查顯示，全港住戶飼養的貓狗數目分別為18.41萬隻及22.11萬隻，總共超過40多萬隻。但根據《香港鐵路附例》及《公共巴士服務條例》規定，乘客除導盲犬外不可攜帶動物上車，違者可遭罰款。動物英雄聯盟舉辦「寵愛同行」活動，期望提高社會對寵物友善交通議題的認知和關心，早日看見香港實行人寵共融交通。

是次活動有超過30位毛孩及主人在啟德車站廣場，拍攝大合照後一同登上寵物友善巴士，出發游走北角匯對出人寵共融公園、天后東岸公園及中環摩天輪。登上巴士後，主人紛紛與毛孩於車廂內自拍打卡，記錄這個難得與毛孩一同乘搭公共交通出遊的時刻。

有參加者表示一直因為交通安排問題，有時候想帶寵物外出遊玩十分不便，希望政府可以參考其他地區的做法，允許攜帶寵物乘搭地鐵或巴士，讓狗狗有更多探索及社交的機會。整個「遊車河」活動歷時約4小時，期間狗狗需要攜上牽引繩，由主人引領狗狗安坐於座位上，主人也要時刻留意狗狗的情緒及需要，現場亦有相關獸醫助護全程協助。