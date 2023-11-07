三隧12‧17分時段收費 小巴劃一$50陰乾生計

的士僅徵$25 議員憂過海Van停運 三條過海隧道下月17日清晨5時起，將實施次階段「分時段收費」。屆時，早晚繁忙時段期間，東隧、紅隧私家車收費將升至40元，西隧則維持60元；公共小型巴士等商用車輛全日劃一收50元，的士則收25元。有議員認為，小巴屬公共交通運輸工具，惟收費貴的士一倍，質疑是「陰乾」小巴業界。當局指，新收費與目前三隧平均收費相若，屬持平、合理水平。

現時小巴過海隧道收費不一，西隧為85元，東隧、紅隧分別是38元及10元。當局打算趁三隧實施「分時段收費」，簡化商用車收費結構，即貨車、小巴、巴士等，全日劃一收50元。

質疑向大型運輸集團傾斜 立法會昨審議相關條例草案時，議員陸頌雄批評，當局大幅調高小巴紅隧收費，有「陰乾」小巴行業之嫌，影響極大。他要求運輸署官員實地視察業界苦況，倘當局無合理解決業界面對難題，最嚴重會導致過海小巴停運，令市民出行失去選擇，並造成整體交通運輸更偏向大型運輸集團。他促請當局須制訂有效措施作長遠解決。

當局辯稱新安排持平合理 議員林振昇則指，商用車亦是「搵食車」，盼當局因應交通流量，例如一、兩年後檢視隧道費能否有下調空間。他又指，新收費方案是鼓勵駕駛人士於非繁忙時段過海，關注政府會否向大企業等，宣傳彈性上班時間。

署理運輸署署長何廣鏗回應，今次分時段收費安排，加入「效率優先」元素，會考慮車輛的載客量及社會經濟效益。他說，紅隧過去39年未曾加價，其收費一直維持相關低水平。對於商用車輛全日劃一收50元，他指新收費與目前三隧平均收費相若，是持平亦合理的水平。相比目前西隧收費，減幅高達四成。

何廣鏗認為，商用車輛劃一收費，運輸業界毋須再考慮隧道費，只需選擇方便交收地點，有助業界「貨如輪轉」。但當局預期，分時段收費首次在港實施，社會需時適應，預料過海交通情況或要半年時間才穩定。

運輸署助理署長梁世豪亦表示，易通行系統已準備好實施分時段收費。為確保萬無一失，署方以88萬車輛的負載量作系統測試，等同所有隧道車流約四倍，很有信心從易通行過渡至分時段收費期間，系統會穩妥。