助劏房戶上樓 當局仍只靠過渡屋

【本報訊】本港劏房問題迫在眉睫，房屋局局長何永賢昨日到立法會房屋事務委員會介紹《施政報告》措施，多名立法會議員就解決劏房問題發表意見，而政府回應指未來10年的公營房屋單位，將超出需求逾10萬個，而過渡性房屋陸續興建和落成，未來會有1.3萬個單位供應，可加快幫助劏房居民上樓。

議員鄭泳舜指，政府成立「解決劏房問題」工作組，提出就4大目標提建議，包括取締不合標準的劏房，不過未有提及安置，期望政府同時研究，確保劏房戶不會無家可歸。另一議員李鎮強關注10年公屋供應「頭輕尾重」，擔心整體供應雖然足夠，但「遠水不能救近火」，未能顯著協助等待上樓市民，希望當局加強打擊濫用公屋，以騰出和善用單位。

稱未掌握實際情況 何永賢回應議員提問時指，政府需要時間掌握劏房實際情況，強調未來10年可提供約41萬個公營房屋單位，足以滿足30.8萬個需求，推進過程優次亦會是小組研究範圍之一。她又指，過渡性房屋陸續興建和落成，未來會有1.3萬個單位供應，緊接推出簡約公屋，可以加快幫助住在不適切居所的市民。

至於以往因為濫用或不當行為收回的公屋也有上升，平均每年有約1,300個單位，去年增至2,200個，今年首4個月則已收回1,100個單位。