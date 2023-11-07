公屋聯會倡分批重建14舊邨

【本報訊】本港許多舊式公共屋歷史超過半個世紀。但公屋聯會去年指，房委會早在2013年完成22條舊屋邨的重建研究，惟僅白田邨、美東邨和華富邨3條屋邨落實重建，其他屋邨重建遙遙無期。該會建議港府未來10年分兩個階段重建14條舊屋邨，並可將「原區」安置的定義由18區擴至港、九、新界三大區，以減低重建難度。

按港府資料，過去10年，房委會已完成12個屋邨和3個工廈重建項目，合共提供超過25,000個房屋單位，這些完成重建的公屋，包括長沙灣蘇屋邨（約7,000伙）及觀塘牛頭角下邨（約4,800伙）。房委會現正推展的重建項目則共有8個，將可提供約28,000個單位，連同正在研究重建的西環邨及馬頭圍邨在內，則共有10個項目，可提供約33,000個單位。

公屋聯會的研究報告建議，港府可在2022/23年起的10年內，分兩個階段重建14條舊屋邨，當中在首5年可先啟動重建位於港島和九龍的8條屋邨，當中有5條屋邨的單位數目不足2,000伙，規模較小，認為只要有合適的公屋資源便有條件加快重建，涉及的8條屋邨包括觀塘和樂邨、深水埗石硤尾邨（未重建部分）、深水埗南山邨及黃大仙富山邨（未重建部分）等。

料增3.6萬單位供應 聯會又提到，房委會早在2013年完成22個非拆售高樓齡屋邨的重建潛力研究，相關屋邨樓齡介乎42至70年，惟現時僅白田邨、美東邨和華富邨已落實重建。該會認為重建舊邨可改善居住環境外，亦可增加公營房屋單位數目。該會解釋，2000年前興建的舊屋邨並未採用地積比率規劃，重建舊公屋可提升密度、增加單位數量，以每公頃平均可建1,300伙推算，重建14條舊屋邨可大增3.6萬個單位。