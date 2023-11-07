工程規模大 需時約10載

【本報訊】彩虹邨即將有機會展開重建研究的消息一出，不少居民及地區人士均大表歡迎。身兼房委會委員的議員鄧家彪建議為加快彩虹邨重建速度，應該把於2025/26年度完工的宏照道第一、二期公屋項目，合共4,100個新建單位，悉數用作重置彩虹邨居民之用。

議員倡劃土地緩塞車 鄧又指，對於目前房委會現行政策，如果70歲或以上長者寬敞戶願意調遷至面積較小的單位，可享終身全免租金，而彩虹邨有不少年老住戶，相信會符合資格，希望當局善用有關安排進行安置，估計不少長者會樂意配合。他又認為重建時應該將彩虹邨部分土地，用作道路規劃用途，以改善現時彩虹交匯處及往清水灣道迴旋處的交通擠塞問題，以增加路面車輛容量。

另一議員梁文廣就表示，彩虹邨日久失修，部分單位已經「修無可修」，故贊成當局重建，認為可以節省修繕費用。他又指，彩虹邨鄰近舊啟德機場，當時樓宇高度受限制，將來重建相信可盡用地積比率，增加樓宇高度，提供更多單位。

另有房委會委員指，現時彩虹邨位於以往啟德機場跑道航線上，樓宇高度較矮，預料重建的新樓宇可達40層，提供較多公屋單位；惟由於彩虹邨規模大，難免要分期分批重建，估計相關重建須約要10年才能完成。