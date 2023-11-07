彩虹邨屹立逾60年 擬分階段重建

鐵路電網排污複雜難發展 技術問題待鑽研 房委會正推行10條高齡公屋重建項目，而去年《施政報告》當局提出再多選一條屋邨展開重建研究，原定今年年中公布屋邨名單，惟至今仍未有消息。日前就有消息指，房委會將選定分階段重建在1962年入伙、有超過60年歷史的彩虹邨。有房委會委員稱仍未收到要開會討論彩虹邨重建，惟指若要重建該邨有許多技術問題要先處理，例如該邨地基以下鐵路系統、供電網絡等影響。房屋局局長何永賢昨日出席立法會會議時，承認會檢視一些較老舊的屋邨再進行研究，有新計劃會適時公布。

單位屢塌石屎 鋼筋外露 事實上，落成逾60年的彩虹邨，地區人士及居民最關心何時重建。不少居民眼見鄰近的啟德新發展區新公屋興建得如火如荼，惟彩虹邨殘舊不堪，例如單位內石屎屢次下塌，鋼筋外露，哪怕是房署將該邨外牆粉飾成近年的打卡熱點，居民在內生活仍飽受煎熬。

有資深政黨政策研究員向本報表示，有關彩虹邨重建議題該政黨議員曾多次跟房屋署進行會議跟進，惟署方卻提出了多項未能解決的技術問題，例如該邨地底有港鐵彩虹站，由於屬較早期地底鐵路綫，路軌系統屬較淺層，接近地面；加上地底布滿區內的供電電纜、供水及排污系統等，加大了重建的技術影響。

樓宇分散矮小 未用盡地積比 該研究員引述多次的會議內容，指受舊機場影響，現有彩虹邨未用盡地積比，屋邨較分散及樓宇矮小，如重建為現代公屋樓宇至少30多層，甚至40層高，對地基打樁需求會大增，地表建築物的重力，亦有機會影響現有地底公共系統。以上均是當局一直未優先為該邨進行重建研究的原因。

房委會成員、公屋聯會總幹事招國偉亦認同上述的重建技術考慮，但他認為現時的工程技術日新月異，相信不難解決。他指，由於屋邨重建涉及居民重置以及商戶補償重置等情況，例如以往美東邨、西環邨重建亦需要「資助」及「商業」兩個小組委員會進行聯合會議，以作仔細討論後再大會。他又指，公屋聯會建議可先研究重建位於觀塘、樓齡相近的和樂邨，料規模與美東邨、西環邨相近，重建的可行性較高，亦配合觀塘市中心的重建發展。

房屋局長何永賢在昨日出席立法會會議時就指出，在訂定屋邨重建項目時當局須小心考慮不同因素，目前正在研究的項目是否最合適選擇，亦需小心進行檢視。何又指，房委會正規劃及進行10個重建計劃，預計共清拆1.7萬個住宅單位和4,800個工廠大廈單位，預計重建後可提供約3.2萬個住宅單位，並藉重建增加邨內休憩和康樂配套；並稱會檢視一些較老舊的屋邨，正進行研究，稍後會適時公布新項目。