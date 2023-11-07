吸投資移民往績差 門檻反增至3000萬

【本報訊】時隔8年，施政報告再推「資本投資者入境計劃」，亦即是投資移民，入場門檻升級至3,000萬元或以上。政府昨指年底前將公布更多相關計劃詳情，明年啟動計劃和接受申請，又指新的投資移民計劃不但容許投資股票及基金等資產，目前亦正研究包含有利香港長遠發展的相關資產。

財經事務及庫務局局長許正宇昨出席立法會財經事務委員會會議時表示，13年前推出投資移民計劃時，容許投資者購置房地產，但對本港造成負面影響，因此新一份施政報告已提出優化措施，方向與《財政預算案》一致；新措施包括加入人民幣資產作為投資類別。

12年間僅約一成申請者留港 議員黃俊碩則指2010年至2022年年底投資者入境計劃有3萬多人申請，3,600多人成功留港，問及政府有何辦法可以令通過計劃來港的人士繼續留港作出貢獻，亦有議員關注過往的投資移民計劃出現利用投資槓桿，誇大在港投資規模。

許正宇回應指目前仍正考慮新計劃的實際執行和落實情況，包括具體的資產領域。被問到投資移民門檻提升至3,000萬元，要求比其他地區高，他指政府曾與潛在有興趣來港的人士溝通，認為初步反映安排合理。