調整股票印花稅各界狠批「半桶水」

【本報訊】自施政報告宣布股票印花稅還原基本步以來，港股成交未見起色，分析指如樓市僅減辣而非全面撤辣一樣，政府調整股票印花稅的幅度惹來各界狠插「半桶水」，做事不夠徹底，致政策刺激成交作用亦大打折扣。

政府於10月25日公布新一份施政報告，當日港股成交額按日增加6.13%，至955.53億元。截至昨日，平均交易額只得878.58億元，遠不及加稅前、2018年上半年港股日均成交額1,266億元。

有金融業界人士表示，股票印花稅稅項屬雙邊徵收，意味買賣總稅率為0.2%，雖然政府擬將之回復到2021年8月加稅前水平，但3年新冠疫情、身處美國加息周期等，本港近幾年經濟形勢已大變，怎會是簡簡單單就可以「還原」 。

杯水車薪 難吸國際資金 香港證券及期貨專業總會會長陳志華認為，是次股票印花稅下調幅度只是杯水車薪，難以應對當前市場面臨的嚴峻挑戰，更遑論有效提升港股市場的吸引力及流動性。此次調整後，本港稅率仍遠高於其他主要金融中心，難以吸引國際資金流入港股市場。