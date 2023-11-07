救市乏力 基建燒錢積極 財赤恐破萬億

減印花稅股市仍頹 謀融資拖私企落水 股市一潭死水。新一份《施政報告》提出下調股票印花稅稅率，但有議員昨在立法會一個委員會上指無助激活股市，多名議員亦指財政赤字嚴重，甚至預料累計財赤達一萬億元，形容為「好恐怖嘅數字」，再加上儲備創新低，但政府未來會推出包括交椅洲人工島等大型基建項目，繼續「燒錢」，縱使政府會成立委員會處理基建融資事宜，但擔心私營企業「唔肯落疊」，問政府會否有兩手準備。政府重申會節流，又指稅收是衍生品，故政府致力推動經濟以「做大個餅」，基建則透過多種融資方式處理。

美日印度股市升 港交投淡靜 施政報告早前提出減低股票印花稅，由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，調低至0.1%，目標於11月底完成立法程序。立法會財經事務委員會昨討論相關事宜時，議員蘇長榮指施政報告強調「香港股票市場受外圍因素影響」，但認為美國、日本和印度全部面對相同因素，而對方股票市場就急升，香港就不活躍。

蘇又指政府稱制訂股票市場措施有效，但他直言「一定有效，嗰日特首未講（施政報告）之前，（港股市場）就升500幾點，講完啲措施出晒嚟，最後收市就升100點都唔夠」，相信為市場反應之一。他又問政府「仲有咩後着」？財經事務及庫務局局長許正宇回應指政府將在多方面着手，一方面從股票市場，一方面從資產管理着手，認為金融市場與資本市場互通，當局亦有推出「資本投資者入境計劃」。

會計界議員黃俊碩指首6個月的赤字近1,800億元，財政儲備跌至只有約6,500億元，10年內跌穿7,000億元低位，而香港未來有大型發展項目推出，「全部都要錢」。他指雖然政府會成立大型基建融資委員會及採取公私營合作，但擔心萬一私營企業「唔肯落疊」，當局會否有兩手準備，以及會否需要和中央溝通。

開支連年增 財政儲備急萎縮 另一議員洪雯指施政報告多項措施皆要花錢，而政府開支連年增加，舉例恒常現金福利開支，從1997年到2021年翻了6倍，形容支出快速膨脹趨勢，令人擔心，又指近年及未來數年預料累計財赤近逾一萬億元，形容為「好恐怖嘅數字」，然而財政儲備正快速萎縮，質疑餘下儲備是否足夠10個月使用，直言整個公共財政的可持續性令人擔憂，要求政府思考如何開源和節流。

赤字擴大 當局死撐審慎理財 對於政府財政狀況惡化，赤字擴大，許正宇指政府一直審慎理財，透過保持公務員編制零增長等方式做到節流，並維持公務員零增長，又指稅收是衍生品，故政府致力推動經濟以「做大個餅」。在基建方面，他指有多個方式融資，包括政府自行發債和以公私營參與方式，甚至鐵路加物業等，形容方式為多樣。

施政報告提出要成立大型發展項目融資委員會，用作發展北都及交椅洲填海項目，議員陳振英關注委員會成員組成比例及何時公布，又問到融資辦公室是從財庫局調配人手抑或另外招聘。

許正宇指小組成員以政府局長、監管機構和政府經濟顧問組成。財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴指大型融資辦公室會設於財經事務局庫務科，人手會使用庫務科的員工，但由於工作繁重，有需要可能外聘金融顧問、公共財政專家協助作分析，不過細節仍在敲定當中，預計辦公室明年初會正式展開工作。

外界批評政府硬推交椅洲填海計劃是倒錢落海。 政府財赤擴大，儲備創新低。 政府財政狀況