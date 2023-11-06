食安把關屢破防 活在香江難健康

民以食為天！日復日辛勤工作，無非為了三餐果腹，是以打工常被港人稱之為「搵食」。搵食何其辛苦，作為回報，食物質素自然重要，且別說味道如何，至少要食得安心、食得健康。然而，港府對於食品安全把關不嚴，導致超出安全標準的有問題食品頻頻流入市面，危害市民健康。每每要到傳媒揭發，當局才匆忙補鑊，惟問題食品早被市民吃進肚子裏；要是健康因此受影響，市民又該向誰申訴呢？

本報為民分憂，一直關注食品安全事宜。記者近日走訪多區，分別採購了5款蠔，並交予專家檢驗其重金屬鉛、鎘、汞（水銀）及砷的含量，結果觸目驚心。該5款蠔來自不同產地，分別是本地、山東、廣東台山、法國以及日本；其中本地蠔樣本的砷含量未有超出本港法定上限，惟其餘3種重金屬含量皆超標；至於其他4個蠔樣本，則無一例外4種重金屬含量均超標。情況最嚴重的是一款購自大埔墟街市、標榜為台山蠔的內地生蠔；雖然外表肥美，惹人食欲，惟鉛含量超標約9.4倍、鎘含量超標約3.15倍、砷含量超標約1.06倍，水銀含量更是超標約30倍，堪稱是「糖衣毒藥」。

記者所檢測的4種重金屬，雖說都是貝殼類海鮮中常見；一般而言，只要含量符合法定上限，市民從食物中攝取小量的重金屬，通常不會對健康構成影響；然而，今次5個樣本的重金屬含量並非輕微超標，而是可用倍數來計算，性質截然不同。醫生警告，長期過量攝取重金屬，輕則臟器、神經系統受損，重則引發臟器衰竭，或引致癌症。更甚者，有市民未老先衰，中年已出現柏金遜症等老人病，亦懷疑與身體積聚重金屬有關。假如是孕婦攝取過量重金屬，則可能會影響胎兒發育，增加胎死腹中及畸胎的風險，禍延下一代。

事實上，本港過往曾發生多次進食生蠔後食物中毒事件，因此港人購買生蠔後，都會小心處理，盡量煮熟後才進食。然而，與細菌和病毒不同，海鮮所含的重金屬，並不能依靠清洗或烹煮而全部消除。專家指出，蠔隻吸收重金屬後，會在細胞裏產生同化作用，殘留於細胞內；意味着無論市民如何小心處理，亦難以避免攝取當中的重金屬。更可怕的是，重金屬甚少引發急性中毒，卻會體內積聚，令人在不知不覺間，慢慢步向死亡。

能有效預防悲劇發生的方法，只有港府嚴密把關，防止重金屬含量超標的海鮮流入市面。奈何本港食安破防並不罕見，上至魚牛豬肉，下至乾果零食，都曾出現問題，且多由傳媒或消委會揭發，食安中心則是後知後覺。更惹人憂慮的是，以往揭發的有問題食品，當局尚且可歸咎於法例過時、缺乏監管，惟海鮮含重金屬，早是老生常談，本港亦有相關法例及標準，卻因當局執法不嚴而再次破防，不禁讓人質疑當局的工作態度及效率。當政府都不能提供保護，試問市民還可以依靠誰呢？又何談食得安心呢？