龍七公：參戰需要藉口 救人成為理由

以巴戰火逐漸擴大，一如預期，現時加薩地帶已遭以色列大軍包圍，單方面遭以軍狂轟猛炸，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯偶有以火箭彈還擊，惟對以色列造成不了甚麼實質性傷害。哈馬斯早前的襲擊之所以能成功，原因是以軍情報戰失誤，疏於防範，以致哈馬斯偷襲得手。如今以色列與哈馬斯明刀明槍開戰，哈馬斯短時間內佔不了甚麼便宜，只能等待以軍進城，才能還擊。

對於以色列政府而言，現時最難受的是想打卻施展不了拳腳，只能採取圍城、轟炸、「斬首戰」、有限度地面行動等方式攻擊加薩。如今國際間的施壓愈來愈大，尤其是阿拉伯世界聯合起來施加的外交壓力，以色列是不得不重視；畢竟在未得到美國實質承諾前，以色列不太可能主動挑起第六次中東大戰；面對強大的外交壓力，以色列只能選擇無視，一再強調開戰的正當性，並不斷公開哈馬斯的殘忍暴行，企圖贏得輿論的支持。

美特種部隊做好準備 以色列政府面對的是壓力，以軍前線士兵面對的卻是生命威脅。由於未能大規模進軍，以軍地面戰現時是小股力量突進為主，大部隊則在後面待命；雖然這種戰法在空中力量支援下仍取得戰績，以軍亦宣稱突破了哈馬斯第一道防線，惟缺乏其他地面部隊協同支援下，突進的部隊極容易遭哈馬斯分別擊破。事實上，以軍傷亡人數雖然看似很少，惟考慮到進攻人數不多，相信進攻部隊的傷亡比例依然不低。

以色列如今陷入孤立態勢，急需盟友公開支持，才能擺脫困境。基於對難民潮的恐懼，以及國內回教勢力的反對，加上俄烏戰爭的後顧之憂，歐洲國家大多採取觀望態度。至於美國，縱然也要面對國內回教勢力反對，尤其大選年將至，一旦全面失去回教選民的支持，總統拜登的選情勢必陷入被動，惟一如前文所述，美國需要一個強大的以色列來牽制中東勢力，不太可能對以色列的要求視而不見，於是乎，白宮便需要尋找一個令各方信服的出兵藉口。

縱然哈馬斯未有直接襲擊美軍，大多是由黎巴嫩真主黨代勞，惟這不代表美軍找不到參戰的藉口。哈馬斯早前突襲以色列期間，挾持逾200名人質到加薩，其中包含多名美國人，於是營救人質便成為美國出兵的最佳理由。近日美媒廣泛放風，指美國特種作戰部隊已為突發事件做好準備，隨時直接參與解救人質，而美軍無人偵察機更一直在加薩上空飛行，搜尋哈馬斯挾持的人質；更重要的是，美軍雙航母打擊群已經到位，一切準備就緒。

一旦營救人質行動展開，美軍勢必「順道」摧毀哈馬斯據點、擊殺哈馬斯領導層，這便與參戰無異了。不得不說，哈馬斯挾持外國人質返加薩，成為突襲行動最大敗筆。不過，哈馬斯高層也在亡羊補牢，日前高調釋放美國人質，目的除了為爭取輿論支持外，也為消除美軍出動特種部隊的藉口。