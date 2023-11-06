自成一家：哈馬斯背後三大金主

以色列對加薩展開地面軍事行動，並且連日空襲難民營，造成不少人傷亡。正如我之前所說，隨着時間的推移，人們不斷看到以色列炸死平民的消息，壓力會落到以色列一方，故以軍必須盡快達到報復和營救人質的目的。

一說到以巴衝突，就牽涉到複雜的歷史背景，似乎剪不斷理還亂。但世間的事說複雜是複雜，說簡單也很簡單。天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。哈馬斯的政治目的表面上是要爭取巴勒斯坦建國，其實他們的頭目也深知這是很難達到的目標，不過只要有人信，就能得到金錢支持。

雖然以色列說要把哈馬斯連根拔起，但就算把加薩夷為平地，哈馬斯最高領導人哈尼亞也不怕。哈尼亞自2019年開始，就一直居住在卡塔爾的豪華別墅裏面悠然自得，根本不在加薩。哈馬斯背後至少有3個金主：卡塔爾、伊朗、土耳其，其中卡塔爾是最重要的資金支持者。據說哈尼亞個人擁有40億美元的財富。

哈馬斯代表阿拉伯國家和穆斯林中最極端的勢力，他們的訴求是要消滅以色列，奪回耶路撒冷建國。但這個目標顯然不是製造一些炸彈襲擊、綁架幾十個人質就可達到。相反，誰都知道這樣做只會引來以色列的強硬報復，到頭來巴勒斯坦民眾的生存空間愈來愈小。那他們為何又要這麼做呢？

說白了，阿拉伯國家和穆斯林內部也有溫和派和激進派的分別，由於之前沙特與以色列眉來眼去，激進派知道一旦阿拉伯世界紛紛與以國和解，他們就會失去生存空間，於是決意策動襲擊，來破壞這種和解。宏大的政治口號背後，往往掩藏着最赤裸裸的利益訴求。我們看着死傷枕藉的新聞，只能感嘆在政客的利益面前，人命又算得了甚麼？