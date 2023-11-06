激濁揚清：怕了俄朝 促烏和談

美媒日前報道，美國與歐洲官員私下向烏克蘭政府提及與俄羅斯和談的可能性，冀終結俄烏戰事。俄朝合作不是說笑，向來錫身的美西方縮沙只是遲早問題。

與其說中東局勢突變，令美國只得作出取捨，那何不反思一下，外界不是一直說美國力挺的以色列要對付巴勒斯坦，易如反掌；又說美軍派出航母到中東已收震懾反以力量之效，那還怕甚麼鬼中東局勢？何況現在是歐洲也想對俄烏戰事冚牌棄局，那就更加與無雷公咁遠的中東亂局扯不上關係，近在咫尺的俄羅斯與北韓才是更加迫切。

南韓聯合參謀本部上周指，北韓可能向俄羅斯提供炮彈、短程彈道導彈及便攜式防空導彈等武器，用於烏克蘭戰事。南韓軍官員估計，大約2,000個貨櫃的軍事裝備及彈藥，已由北韓東北部羅津港運往俄羅斯海參崴，估計可容納超過20萬枚122毫米火箭彈或逾100萬枚152毫米炮彈。烏克蘭作為歐洲膽小鬼阻隔俄羅斯的一道防火牆，看到物流運作後，還敢不敢將北韓領袖金正恩表示「北韓無條件支持普京及俄羅斯對西方的神聖鬥爭」當作棟篤笑？歐洲領袖這一刻才來促烏和談，你以為是巧合？

歐盟委員會主席萊恩上周抵達基輔與澤連斯基會面，討論烏克蘭加入歐盟的程序與進度，並預計於本周遞交進展報告。歐洲拋出可商談讓烏國加入歐盟的誘餌，而不是研究讓烏國加入受集體自衞權保護的北約。本欄10月初已指俄朝合作，美西方不懼怕就有假，膽小鬼果然既錫身又精於算計。

俄烏戰事既然不能速戰速決，就只能鬥長命。71歲的普京面對45歲的澤連斯基，但39歲且無懼西方的金正恩「上線」了。美西方想打退堂鼓，接下來的看點是舔美好戰KOL如何為缺乏前瞻視野死兜爛兜。