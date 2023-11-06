龍吟虎嘯：真主黨參戰不可小覷

黎巴嫩真主黨武裝一直是美國和以色列頗為忌憚的力量，隨着巴以戰事的升級，真主黨參戰，從北面打擊以色列，不但可以大大牽制以色列對加薩的進攻，還可以嚴重威脅以色列，讓其也嘗嘗被戰火波及的滋味。

真主黨之所以可怕，不僅是它本身久經沙場，是一支強大的武裝，還在於它的背後有伊朗和俄羅斯。有消息說，俄羅斯的瓦格納兵團計劃向真主黨提供防空系統，白宮國安委發言人直言此舉令人擔憂。知情人士透露，俄羅斯已向敍利亞提供了鎧甲S1防空導彈系統，只要敍利亞總統同意，該系統即可被送往真主黨。

黎巴嫩真主黨乃伊斯蘭教什葉派聖戰組織，它在約40年前由什葉派大本營伊朗資助成立，建黨宗旨就是消滅以色列。它不僅是政黨，也在黎巴嫩國會取得議席，參加聯合政府；它不僅有武裝，是軍事組織，而且從事黎巴嫩的國家建設和社會活動，開辦孤兒院、學校，興建文化中心、經營診所和建築公司等等。它的意識形態是反猶太主義和反西方帝國主義，它的盟友包括伊朗、敍利亞、俄羅斯、伊拉克、巴勒斯坦、也門胡塞武裝和哈馬斯等。

真主黨從事過多宗打擊以色列的武裝活動，以色列也對它採取了血腥報復。2006年，以黎發生軍事衝突，真主黨在113次襲擊中，向以色列發射了4,400枚炮彈，這場戰爭以色列士兵共113人死亡，超過400人受傷，以色列一艘海軍護衞艦嚴重受損，真主黨的能戰，當年令美以震驚。現在17年過去，真主黨的武裝和戰力發展到甚麼程度，更令美以猜度不已，惴惴不安，不能不十分重視真主黨的動向。

今次巴以之戰，黎巴嫩真主黨態度鮮明，對以色列的軍事攻擊和開火不斷。真主黨領袖最近聲言，如果以色列不停止進攻加薩，這場戰鬥會演變成更廣泛的戰爭。事實上，真主黨不可能對眼前的戰事坐視不理，知道哈馬斯若被消滅，它就是美以的下一個目標。