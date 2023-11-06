政情：上載13年前訪問 林振昇冀願望成真

林振昇

10年人事幾番新！但有啲嘢10幾年都冇變，到底係好定壞？對勞工權益嚟講，當然係後者喇！具工會背景嘅議員林振昇上載咗13年前嘅訪問片，用青澀嘅臉孔話畀大家知爭取咗13年，最低工資一年一檢仲未成事。睇吓佢當時個樣確實瘦過依家嘅。

爭取最低工資一年一檢 林振昇喺社交平台話最近翻睇13年前接受電視訪問講最低工資嘅舊片段，當時係2010年啱啱通過最低工資條例草案，社會熱論緊首個法定最低工資水平。佢話條例列明法定最低工資水平每兩年至少檢討一次，當時工會都覺得有少少問題，但由於條例實際上冇禁止一年一檢，所以都希望政府唔會「躺平」，到兩年時先檢討，喺一啲特別嘅情況下例如通脹急升到某一水平，唔使等兩年就立即檢討，所以當時就「袋住先」。

最低工資實施至今超過10年，林振昇話政府每次都係兩年先啟動檢討，而且喺疫情下更加凍結最低工資水平，搞到4年冇調整，令基層工友難以維持購買力。

實際上，勞工界一直強烈要求政府一年一檢，爭取咗咁多年，佢話終於露出曙光，最近最低工資委員會向特首提交報告，有消息建議最低工資一年一檢，佢希望一年一檢能夠喺呢次檢討中實現，又促請政府盡快落實有關方案，同時亦期望透過優化調整機制，令最低工資水平得以合理調升，畀工友足以讓家庭過體面生活嘅工資。願望係咪會成真？大家拭目以待嘞！