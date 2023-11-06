政情：考察佛山營運 陳紹雄期待發展氫能

政府近年話要大力發展氫能，成立咗氫能源跨部門工作小組，而且預計出年下半年港鐵會喺屯門試驗氫能源有軌電車，同埋配合有軌電車試驗而供應嘅氫氣。咁究竟呢個有軌電車係點運作嘅呢？議員陳紹雄早前去咗佛山市高明區，考察內地首條投入商業營運嘅氫能源有軌電車。

試搭有軌電車 讚行走暢順 佛山呢條有軌電車線路長約6.6公里，設10個車站、一座車輛基地同埋一個加氫站，最高速度為70公里每小時，載客量達380人。陳話試搭咗呢條線路，感覺同傳統嘅電氣化列車差唔多，但重點係唔需要任何架空供電設施，只係要路面有兩條路軌，類似港島嘅電車冇咗架空電纜咁，行走好暢順。

港鐵計劃喺現有嘅屯門輕鐵網絡試用呢款氫燃料有軌電池列車，以非載客形式為期6個月試驗，主要係收集營運數據。陳紹雄都話好期待項目盡快投入運作，而且唔止呢個計劃，其他好似雙層巴士、建築工地臨時供電、製氫、加氫站等嘅項目都要陸續投入試驗，要為香港打造「產、學、研、用」嘅一條龍氫能產業咁話。