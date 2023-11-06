政情：猛揈錢庫房堪憂 收入萎縮促節流

政府喺財政預算案已估計連續兩年有財政赤字，而早前更加預告2023至24年度嘅財赤將高於估算數字，甚至可能逾1,000億元，而未來仲有唔少大型基建，包括交椅州人工島項目，開支龐大。會計界議員黃俊碩（Edmund）話市民同業界對公共財政狀況嘅憂慮「與日俱增」，仲話疫情之下政府近年開支極速膨脹，政府未來籌集資金應付呢啲開支絕對係大挑戰，政府有必要全面檢視各部門嘅開支情況，控制、甚至削減開支咁話。

最近政府公布今個財政年度頭半年嘅最新數字，累計赤字為1,777億元，財政儲備更跌至6,571億元，係近10年來首次跌穿7,000億元嘅水平關口。事實上政府早前都透露話賣地同印花稅收入少，預計財赤會比今年二月公布嘅預算案估算嘅更高。

實際上，喺新一份施政報告發表之後，有議員當面向政府講香港面對好多挑戰，引發社會危機，多個基建項目都引起市民關注錢從何來，詢問政府點樣確保大型基建可以落成？政府雖然回應話叫大家唔好「自己嚇自己」，但係未來香港仲會有唔少涉及數千億港元開支嘅大型基建項目。而政府雖然提出成立「大型發展項目融資委員會」，Edmund話未來嘅經濟環境仍然有好多唔確定因素，所以政府更加需要未雨綢繆。

驚人膨脹 年開支逾8000億 Edmund又話疫情之下，政府近年嘅開支極速膨脹，過去4個財政年度，平均每年開支高達8,109億元，但係政府收入又因為經濟復甦不如預期同埋賣地收入下跌，所以未來籌集資金以應付該等開支絕對是大挑戰。

黃俊碩倡用科技減人手編制 咁應該點算呢？Edmund認為政府短期內有必要全面檢視現時各部門嘅開支情況，控制、甚至削減開支，包括盡可能透過現有資源同人手去滿足新政策嘅需求，又可以利用數碼科技減低人手編制等等，以符合《基本法》第107條「量入為出」嘅大原則咁話。

黃俊碩