院舍變「流動五感大茶樓」 喚起老友記品茗回憶

【本報訊】不少長者因有吞嚥困難，導致營養不足、肌肉加速退化，甚至家人不放心帶長者外出用膳，影響長者的社交生活等問題。為促進長者的身心健康，香港中華煤氣聯同樂齡社企The Project Futurus舉辦「流動五感大茶樓」活動，把院舍布置成懷舊茶樓，義工更化身茶樓夥計，為長者提供新鮮正餐、碎餐及軟餐點心，讓他們重拾飲茶的樂趣。

「蝦餃、燒賣」舊式茶樓的叫賣聲，罕有地重現於明愛利孝和護理安老院飯堂。義工隊清早已到安老院舍，把活動室布置成舊式茶樓的模樣，更準備了茶壺、茶杯、點心紙及點心車等，讓安老院的長者足不出戶便可到「酒樓」品茗。

煤氣公司義工隊化身部長侍應 煤氣公司的15名義工隊成員更化身廚師、酒樓部長和侍應等，為長者備餐、下單、上菜。長者恍如置身真實茶樓，喚起久違的熱鬧情景。為了照顧有吞嚥困難的長者，義工們特別即場製作點心造型的軟餐，既美味又安全，長者可大快朵頤。

除了在視覺、觸覺上營造酒樓環境，又透過軟餐美食滿足長者的嗅覺和味覺體驗，活動更播放六、七十年代懷舊金曲，由義工帶動大家載歌載舞，為老友記帶來聽覺的刺激。參與活動的李婆婆覺得活動新鮮好玩，「點心味道很好，感謝義工，期待下次再參加。」