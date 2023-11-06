教大生必修 國安 法律教育

25/26學年更新本科課程架構 合格始可畢業 香港教育大學將逐步推出全新的學士課程架構，包括早前透露籌建的「國家安全與法律教育中心」，亦確定於今年底成立，並邀請有資深法律背景的專家擔任總監。2025至26學年會開設兩個學分的「國家安全與法律教育」必修科，所有學生必須完成課程並通過考核才能畢業，又將繼續加強師德教育，引入「三重認證」，邀請校長或資深老師參與實習評核。

2025至26學年起，教大有全新的學士課程架構，教大國家安全與法律教育中心總監顧敏康指，現時有4個學分的通識課，融滲國安教育的元素，中心的角色就是在此基礎上「做加法」，推出一門兩個學分的必修課「國家安全與法律教育」，讓學生認識國家憲法、基本法、國安法及相關法律，包括網絡安全、數據安全、文化安全等法律概念。

擬邀法官資深律師授課 顧續指，課程屬於必修課，若學生不通過，有一次重考機會；若重考不通過，需重修課程，畢業前必須通過；又強調不會用培養法律學生的方法授課，而是為學生增加法律知識，尤其是主修教育的學生，除要符合教育局知法守法的教師守則，還要教育他們未來的學生。顧表示，中心仍在籌備當中，現正開發教材及課程，亦擬邀請法官、資深律師等授課；最快聖誕前將舉辦成立啟動儀式。

教大作為教師教育的重鎮，教大校長李子建多次強調「立德樹人」是教育的根本任務，老師的言行、操守及價值觀對學生影響深遠。

「三重認證」加強師德教育 為鞏固師德教育，教大將於2024至25學年起，為主修教育的學生，增設教師專業操守與道德相關科目，修讀兩門各佔3個學分的必修科目。同時，亦將增設「三重認證」，邀請實習夥伴學校的校長或資深老師參與評核，審視學生對《教師專業操守指引》的認識，並邀請學生參加小組面試及答辯，鼓勵多角度思考。

教大副校長（學術）鄭美紅續指，教大的聯課學習活動，例如「誓言典禮」，目的是要學生思考，教師對學生成長的意義，並許下對教師行業的承諾及期許。教大將於2025至26學年，增設必修的「內地學校體驗」，包括為主修教育的學生，提供更多前往內地實習、探訪及交流機會。此外，下學年會引入「新六藝」跨學科通識課，將古六藝，即禮樂射御書數，糅合創新科技元素重新詮釋。另對文憑試應用學習科目的計分比重，亦有新安排。記者陳施敏