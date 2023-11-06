涉潛荃灣3舖爆竊 44歲裝修工今提堂

【本報訊】今年6月17日至10月15日，執法部門分別接獲荃灣區3名店舖負責人報案，指他們經營的肉檔、雜貨店和海鮮檔遭人爆竊，損失現金及手機，總值約1.9萬元。人員經調查後，發現相關案件有多個共通點：第一，犯案時間俱為凌晨時分；第二，地點均位於荃灣市中心，相距不足300米；第三，受害商舖均使用電動捲閘，但捲閘下方無加上「地牛」鎖，保安程度較低，吸引賊人利用爆竊工具撬開電閘箱，再升起捲閘潛入搜掠。

喬裝清潔工趁機犯案 人員分析大量情報，成功鎖定疑犯身份，至前日清晨於同區拘捕一名報任裝修工人的姓林（44歲）男子，懷疑他與上述3案有關，期間從其身上搜出一張不屬於他的個人八達通卡、6顆懷疑佐匹克隆（俗稱白瓜子），另檢獲疑人犯案時所穿衣物，以及一字螺絲批等懷疑爆竊工具。

初步調查所得，疑犯相信是一位「機會主義者」，他先喬裝成清潔工人，每當有機可乘便獨立犯案。林已被暫控一項「爆竊」、一項「盜竊」及一項「管有第一部毒藥」罪，案件將於今日上午在西九龍裁判法院提堂。