偷醉客提款卡購物 拘3人包括假難民

【本報訊】執法部門於9月底發現灣仔酒吧區，在凌晨時分發生多宗盜竊案，遂採取代號「破軍」的打擊行動，並揭發涉及兩個犯罪團夥，分別是一名的士司機及一名非洲籍女子，他們在酒吧區不斷遊蕩，選擇一些醉酒外籍人士作為獵物。人員因此把兩人作為監視目標，翻看大量「天眼」錄影後，成功鎖定其犯案手法。

情侶至少涉11同類案 當中的士司機主要接載一些明顯已醉酒人士，趁機偷取其銀行信用卡，再到不同商店以該些信用卡購買名貴洋酒及海味，然後轉售圖利。前日人員在北角區以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，當場拘捕正使用盜竊得來信用卡購物的姓陳（58歲）的士司機及其姓吳（53歲）女友，並於他們的住所起回多支洋酒及海味。經初步調查，兩人至少涉及11宗同類案件。

至昨日凌晨時分，人員亦在灣仔酒吧區拘捕一名持「行街紙」的38歲非洲籍女子，她至少涉及兩宗盜竊案。她會假意親近已明顯醉酒的外籍人士，趁其在櫃員機提款時窺探密碼，及後伺機偷走提款卡及提款。受害人由該兩個犯罪團夥造成的損失共約38萬元，單一受害人損失由1,300至9萬元不等，3名被捕人士現正被扣留調查。