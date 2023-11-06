撞的士不顧而去 Tesla司機被捕

【本報訊】元朗一輛空載的士，昨晨6時許在新潭路往元朗方向行駛至近逢吉鄉時，被後方一輛Tesla電動車猛撞，繼而「反肚」四輪朝天。意外後，的士頭尾俱損毀，車內雜物散落一地，姓郭（61歲）的哥頭、腳和胸感痛楚，幸能自行爬出車外，報案及送院治療。執法人員接報到場，肇事Tesla不知所終，懷疑不顧而去，遂根據的士司機提供的資料追查電動車下落。人員其後於青山公路潭尾段一停車場發現該輛電動車，經調查後，再於八鄉拘捕姓吳（28歲）男司機，涉嫌危險駕駛、意外後沒有停車及意外後沒有報案，他現正被扣查。

另一Tesla紅隧口撞壆3傷 至昨午1時許，姓林（89歲）老翁駕駛深色七人車，駛離土瓜灣樂民新村停車場時失控，撞毀收費亭閘杆後再飆前，攔腰猛撼停泊於靠背壟道路邊咪錶位另一輛同款銀色七人車。由於撞擊力巨大，銀色七人車被打橫撞上行人路，右車身凹陷損毀，深色七人車車頭亦毀爛。林翁頭、胸及手部受傷，一度被困車內，消防到場協助他離開車廂，交由救護車送院治理。捱撞七人車姓吳（37歲）男司機也在場協助調查，執法人員正調查是否有人誤將油門當腳掣、或其他原因釀成意外。

另外，上周六晚10時許，一輛Tesla電動車沿紅磡海底隧道往九龍方向、駛至近收費廣場對開，電動車突然失控自炒撞向石壆，有途經駕駛人士見狀，隨即協助報案。救援人員趕至，發現姓石（24歲）男司機及兩名均為瑞典籍的男女（37及62歲）乘客受傷。幸他們傷勢輕微，替其敷治後再由救護車送院治理。事後，拖車到場把肇事電動車拖走，執法人員正就意外原因展開調查。