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遭蛇咬頭暈 女山友送院

被蛇咬傷的女事主送院救治。（余宏基攝） 被蛇咬傷的女事主送院救治。（余宏基攝）
被蛇咬傷的女事主送院救治。（余宏基攝）
【本報訊】前日晚上10時許，一名姓黎（51歲）女子在西貢赤徑行山期間遭蛇咬傷腳部，其後感到暈眩，於是着同行友人報案求助。救援人員乘船到場登山救援，將事主救落山後載返黃石碼頭上岸，轉交飛行服務隊直升機送往東區醫院救治。
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