職場無障礙數碼工具 仍未普及 調查：不足一半僱主有提供

【本報訊】身患殘疾或有特殊學習需要（SEN）人士是本港潛在的勞動人口，他們部分人亦擁有高等及專上學歷。有慈善機構公布最新傷健共融指數，顯示僱主傷健共融意識提高，惟執行仍乏力，特別是只有不足一半的受訪僱主有提供無障礙數碼工具予殘疾或SEN員工使用。

慈善機構CareER自2014年起，每年為高學歷殘疾及SEN學生及畢業生，以及本港僱主提供免費的就業配對服務；並於2021年推出全港首個「CareER傷健共融指數」，評估各行業僱主之共融政策與措施，鼓勵更多本港企業在職場上推動傷健共融、支持殘疾人士就業。今年有29間來自金融界、零售界、航空界、餐飲界、物業管理界等的共融僱主提交數據，結果顯示所有受訪僱主均已作出平等機會聲明，超過80%參與企業已經制訂傷健共融相關政策和承諾而獲得較高分數。

企業傷健共融指數得分微升 29間受訪僱主中，僱主有參與制訂政策的81%，但實踐措施只有56%，並只有41%設審查機制，目標與執行存在明顯差距，凸顯出參與僱主對促進殘疾人士就業的意識非常高，往後需在政策執行，和完善內部審查機制上繼續努力。另外，超過80%的受訪僱主已經安設無障礙實體設施，例如無障礙廁所、通道、實體設備等，但只有少於40%的受訪僱主顧及到殘疾人士在數碼科技和電子技術層面上的需要，安設無障礙數碼工具。

整體而言，今年參與調查的企業其傷健共融指數平均得分比去年上升8.45%，由平均18.65分升至今年的平均21.60分。