逾半受訪基層打散工 團體促正視在職貧窮

全職不聘用 同工不同酬嚴重 基層勞工收入不足，尤其是過去幾年疫情導致就業市場散工化趨普遍，衍生同工不同酬情況。調查發現，逾半數受訪基層目前只能從事兼職、合約工、臨時工或替假等非正規工作，其收入更低於全職僱員，甚至有人因開工不足，無法申領在職家庭津貼。團體期望政府能正視在職貧窮問題，為打散工的基層提供支援。

香港社區組織協會今年6至10月期間訪問262名基層勞工，結果顯示，逾50%受訪者不滿意目前工資水平外，當中約11%受訪者正領取最低工資，認為難以應付生活、工資亦較之前低。57%受訪者亦不滿意工作時數，其每周合約工時中位數為48至51小時。受訪者主要從事低技術工種，例如清潔、保安等，當中近30%人超時工作無「補水」。

工時未達標 無法申津貼 調查又發現，逾五成受訪者為非正規僱員，當中約41%人因僱主要求或無法物色全職工作而被迫打散工，而散工化更導致同工不同酬情況普遍，調查經檢驗發現，受訪全職僱員每周工作44至47小時，其平均月薪為14,304元，惟同一工時的非正規僱員，收入僅9,890元，相差4,414元。零散工作同時導致不少打工人士無法申領在職家庭津貼，只有約29%受訪者申請職津，而最窒礙他們申請的原因之一正是開工不足，工時無法達標。

社協引用統計處數據指，本港去年兼職僱員約24.43萬，較2017年增加12.4%；同期內，全職僱員約251.12萬，減少超過30萬人，跌幅達10.8%。政府新一份施政報告，雖然着墨於加強培訓及推動再就業，惟無提出中長期的政策支援，帶領低技術勞工克服就業市場散工化等挑戰，政府有責任因時制宜，全面改善勞工政策。

最低工資調整脫離現實 其中，法定最低工資今年5月起上調至時薪40元水平，惟僅惠及3.1%打工仔，而法定最低工資自2011年實施以來，累計升幅為42.9%，低於同期內本港名義工資指數增幅51.5%，反映最低工資調整完全脫離現實，基層收入被市場遠遠拋離。

團體指，逾70%受訪者支持標準工時立法、提高最低工資水平，建議政府盡早將法定最低檢討周期縮短至「一年一檢」，並將最低工資上調至工資中位數約50%至60%，即時薪不少於53元；當局應提速按本地每周工時中位數為基線，立法標準工時44小時。當局亦可放寬職津申請門檻，並簡化程序等，協助打散工的基層。