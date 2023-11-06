速遞員「砵」路中保安 商場車場掀罵戰

【本報訊】香港人工作壓力大，往往因小事演變成口水戰，一名電單車速遞員的隨身攝錄器便拍下一場離奇罵戰。事發前日早上10時38分，速遞員駕駛電單車擬進入大圍「圍方」商場停車場時，在近入口位置發現一名身穿反光衣的保安員，正背向車流緩緩行入停車場，速遞員於是響號兩下示意，惟此舉惹起對方不滿，隨即轉身質問：「你『砵』我呀？你有嘢搵我？我喺度做嘢，你『砵』我做乜嘢先？你係咪撞我呀？係咪要報警？」又揚言着事主「泊出面」。

物管職員到場亦被辣㷫 連串質問令速遞員一頭霧水，回應稱對方當時在馬路中心行走，因而才響號提醒。兩人罵戰一番後，保安員反稱速遞員阻礙停車場通道要報案，事主無奈將車泊入停車場，再返回入口稱要投訴該名保安員。此時，4名身穿西裝的物管公司職員到場了解，速遞員遂向其中一人解釋事件經過，在場人員初時表現冷靜，惟速遞員突然一句「人就行人路，狗就行狗路」，疑因此令一名四眼職員大感受辱，突然「跳掣」質問速遞員「依家想點，係咪想報警，唔係就同我躝！」更稱速遞員在「搞事」。

四眼職員用詞引起速遞員不滿，反問他「乜嘢叫做『躝』」，對方則解釋稱「躝」即係爬，片段亦到此完結。網民看畢影片紛紛留言撐電單車速遞員，認為片主絕對正確，指當時保安員背向車輛，「唔砵你點話你知後面有車，唔通撞你呀？」並建議速遞員向物管公司作出投訴，直指涉事保安員及管理公司職員「一個惡過一個」。

港鐵表示，港鐵商場一向對於前線員工的工作及服務水平有既定的要求。就相關的事宜，公司已完成調查，並已暫停兩名相關職員於該商場的所有職務，同時亦會提醒前線員工遵從工作守則，並加強相關培訓。