北美海運到港 空氣壓縮機藏值1.4億毒

【本報訊】香港海關於10月25日根據風險評估及情報分析，揀選一批由北美國家入口、報稱空氣壓縮機的海運貨物進行檢查。關員於青衣海關驗貨場拆開15部空氣壓縮機，裏面藏有311公斤大麻花、88公斤「冰」毒、82公斤搖頭丸及約3.2公斤芬太尼，毒品總市值約1.4億元。海關於上周五（3日）透過監控遞送行動，在屯門區以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名收貨的23歲無業男子。

1收貨男落網 續追緝同黨 海關表示，該批貨物寄貨人為當地一間物流運輸公司，與報稱的貨物性質不相乎，情況罕見，而今年並無類似將空氣壓縮機入口本港的海運紀錄，加上北美地區早年將大麻合法化，過往亦曾有走私案件，因此揀選該批貨物檢查。關員在一個貨櫃內發現15個大型木箱，其外表尺寸大致一樣，表面均寫有號碼。每個木箱內均有一部空氣壓縮機，惟壓縮機中間位置標籤有可疑，揭開檢查後相信外殼曾重新焊接，遂將壓縮機切開檢查，發現內部機件被拆走，塞滿涉案毒品。

關員其後還原木箱包裝，並展開監控貨物遞送，等待販毒集團下一步行動。未幾，販毒集團指示一間本地物流公司，上周五將該15個空氣壓縮機運上貨車，其中一個送往屯門交收，其餘14個則送往元朗一物流中心儲存。當貨車駛至屯門一露天停車場，涉案男子現身收取該個木箱，當他嘗試打開木箱時，關員隨即將他拘捕。海關正追緝其他販毒集團成員，不排除有更多人被捕。

號碼識別派貨 包括芬太尼 海關指出，今次販毒集團一次過販運多種毒品，相信是針對毒品的分銷對象，而將毒品以「度身設計」的模式分類收藏，15部空氣壓縮機內藏的毒品組合均不同，加上木箱外部寫有號碼作識別，以便將毒品派送給指定收貨人。此外，本地以往較少出現芬太尼販運案件，過往3年內亦只發生另一宗較小量販毒案，海關將追查有關毒品銷路，未知是否供應本地市場。