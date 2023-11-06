東呼即應：古惑仔電影荼毒埋禍 黑幫損治安愈來愈惡

劈友私了爆不完 東呼即應探討根源 本港治安每況愈下，近日接連發生多宗案件涉及黑社會，有黑幫背景分子公然叫囂，阻礙執法人員抄牌，亦有古惑仔違泊被鎖車時毆打保安，情況令人嘩然。古惑仔吹雞、撻朵，甚至劈友、私了的畫面屢見不鮮，有學者接受《東呼即應》訪問時分析，古惑仔、黑幫題材的電影受港人吹捧，惟相關監管不足，導致荼毒一代又一代人思想，影響深遠。

元朗反罪惡 周一鳴落場督師 上周二（10月31日）有疑具黑幫背景男子於元朗涉阻礙執法人員「抄牌」兼叫囂，其氣燄囂張令執法部門觸怒，隨後日前在該區進行「犁庭掃穴」反罪惡行動，警隊「二哥」、副處長（行動）周一鳴親自落場監督。上月中，屯門山景邨亦有「陀地」，疑不滿於屋苑內違泊遭到保安鎖車，遂於邨內追打3名保安員。而上月中尖沙咀更打到爆缸，有藥房職員被人上門「收陀地」，負責人當場拒絕支付後遭人搗亂、跟蹤，即使一次過交數萬元保護費，最終亦遭人持鐵通追打伏擊。

黑幫分子橫行，擾亂各區治安，社會一直認為，與過去「古惑仔」電影隨街賣有關。而時至今日，相關影片在網上仍廣泛流傳，男女老幼都能隨便瀏覽。

柏林自由大學哲學博士史文鴻表示，影視劇集、電影，甚至漫畫，長遠而言都有潛移默化作用。從事媒體研究通常會留意一個現象，就是「它會加深影響力」。簡單而言，部分人本身有暴力傾向，接觸多了這類電影和遊戲，情況便會增加。

青少年網上睇片 把關如虛設 史文鴻表示，香港一向有電影分級制，淫褻物品包括影碟，亦有淫褻物品審裁處審裁，但如今的問題是，管制方法是否能有效防止青少年適當地接觸。他指，分級制在電影院發揮作用，但在其他如網上的以至影碟方面，管制上有困難。惟有些買賣商家不負責任，不會去查問接觸者的年齡，令把關形同虛設。

年輕人睇戲有樣學樣，後果隨時不堪設想。例如兩年前萬聖節，日本東京都有男子穿上電影「小丑」的反派造型，在列車車廂內持刀襲擊乘客並縱火。2012年漫畫英雄蝙蝠俠電影上映時，美國有狂迷在首映禮上，同樣以戲中反派造型現身，先引爆催淚彈再向觀眾亂槍掃射，造成至少12人死亡、50人受傷。

犯罪心理學家黎定基指，「黑幫永遠存在，問題是是否猖獗」，古惑仔、黑幫電影以美化方式包裝犯罪分子，「英雄化、講究氣勢，輸人不輸陣等，等於鼓勵他們拉幫結派」。就算不加入黑社會，自己組織幫派，聯黨結隊，形式上亦與黑社會無大差別。他認為，「除非下一道硬性命令不許拍攝這類題材，否則永遠禁止不了電影界，以暴力拍攝這種題材」。

違泊毆保安：屯門山景邨有「陀地」疑不滿被鎖車追打邨內保安員。 東呼即應爆料熱線 收陀地打人：有藥房職員被人上門「收陀地」拒付款遭打傷。 東網版面新設計 一撳即睇 黎定基