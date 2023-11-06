醫健：藥到病除：良性前列腺脹大

良性前列腺脹大是年長男性中一個常見的退化疾病。在60歲的男性中，大概每10個就有5個有前列腺增生的問題，而在80歲以上的男士，患病率更高達九成，可謂十分普遍。

良性前列腺脹大是指腺狀組織出現非癌症增生。雖然病理上為良性，但增大的前列腺組織會使尿道收窄，影響排尿，部分患者或會出現尿急、尿頻、夜尿等症狀。

醫生一般會根據病情的嚴重程度，決定治療方案，旨在減輕症狀、減低併發症風險、阻止或減除前列腺脹大的情況，並非所有患者都需要治療。在病情較輕微又或是較年長的患者，醫生或會建議恒常監察。治療良性前列腺脹大的常用藥物以5-α還原酶抑制劑及α-受體阻滯劑為主。透過長期服用藥物，大部分患者因前列腺脹大而導致的排尿困難症狀都能得到改善。

5-α還原酶抑制劑包括非那甾胺（Finasteride），它的作用原理為抑制二氫睪酮的生成，從而縮小前列腺，減低前列腺脹大的嚴重性，但此類藥物的起效時間較長，需要大概3至6個月。α-受體阻滯劑如特拉唑（Terazosin）和坦索羅辛（Tamsulosin）則能放鬆膀胱頸和前列腺的平滑肌，改善排尿問題，但它並不能縮少前列腺的體積，病者在停藥後很有可能會重新出現小便困難的問題。可是，它的好處為起效時間快，約八成病人在服藥後數天便見效。

如若病情嚴重、病者抗拒長期服藥，或是服藥後效果不彰，醫生或會考慮進行手術，以切除部分增生的組織。

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