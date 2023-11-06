全年經濟增長預測 官員指低於年初估算

【本報訊】本港經濟財金官員昨日在網誌表示，第4季度預期訪港旅遊業和私人消費仍然會是本港經濟增長的主要動力，住戶收入持續改善，加上各項政府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。不過，總體而言，由於首3季經濟的實際復甦力度稍遜預期，他指本周將發表的全年增長預測範圍，將低於年初時的估算。

首3季經濟復甦遜預期 事實上，今年環球經濟復甦乏力，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，國際貨幣基金組織早前把全球經濟增長預測，由原來的3.5%下調到3.0%，並估計明年的增速會進一步放緩至2.9%。本港方面，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度，剛公布的第3季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。

第6屆中國國際進口博覽會，昨天（5日）開始一連6日在上海舉行，財金官員指今屆進博會無論是整體規模、參展的世界500強企業，抑或行業龍頭企業，都是歷屆之冠，中小企參展數目亦較上屆增加四成。本港除了在國家館內設置香港展區展示本港的成就和優勢外，還有超過300家企業參展，主要來自食品、消費品和服務貿易和專業服務，而醫療器械、技術裝備等展區也有港商的參與，今年更首次舉辦「香港通道‧連接全球」分論壇。至於上周舉行的香港金融科技周2023，吸引了來自全球90個經濟體共3萬人參與。