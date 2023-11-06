涉安全問題 公院停用142部氣腹機

【本報訊】衞生署昨接獲奧林巴斯香港中國有限公司就其一款產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」所發出的安全矯正行動通知。奧林巴斯得知有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症。衞生署正密切監察情況，暫時未接獲與今次事件相關的不良反應報告。醫院管理局指為謹慎起見，公立醫院即時停用142部該型號氣腹機，預計未來一星期有約30宗已預約於屯門醫院、博愛醫院及明愛醫院的非緊急手術需要改期。

30宗手術須改期 資料顯示，約有200部相關儀器供應予公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心。醫管局指已經採取應變措施，包括改用其他品牌或型號的氣腹機，以及在醫院間調配替代儀器作支援，確保緊急手術服務不受影響。

此儀器主要供醫生使用，於腹腔鏡或內窺鏡手術期間以二氧化碳氣體對腹腔或大腸進行充氣。過度充氣可能導致併發症，包括空氣栓塞、心律不整、氣胸甚至死亡。該儀器不會由市民自行使用或操作，亦沒有於衞生署設立的「醫療儀器行政管理制度」下表列。

美國食品及藥物管理局於10月31日發出醫療儀器回收通知，要求奧林巴斯美國通知當地的用家，在完成事故成因的調查前停止使用受影響的儀器。本港供應商已透過安全矯正行動通知知會相關用家，並附帶修正使用說明，以減低出現相關併發症的風險；亦已通知所有受影響機構。