美提制裁法案 港澳辦斥為搭救黎智英 印證與反中亂港分子 「主子與奴才」關係

【本報訊】針對美國國會跨黨派議員日前提出法案，要求檢視把包括港府官員、法官和檢控官在內的49人，列入制裁名單，國務院港澳事務辦公室發言人昨指，美國政客如此氣急敗壞、不擇手段地威脅制裁特區官員及司法人員，為的是「搭救」其在港豢養的代理人，證明了其與黎智英等反中亂港分子的「主子與奴才」關係，讓人們進一步認清該些反中亂港分子是「為美國而戰」，犯下嚴重罪行，必須依法受到嚴懲。

港澳辦發言人又表示，美方政客的拙劣行徑，再次暴露其蠻橫霸道的醜惡，以及黔驢技窮的虛弱，只能做實其與反中亂港分子的罪惡勾連，加快敲響其在港豢養代理人的「喪鐘」。港澳辦發言人強調，美國政客的拙劣行徑只能夠更加堅定特區官員及司法人員維護國家安全的決心意志，更加激發香港全個社會對外部干預的同仇敵愾。

國安公署譴責 指制裁是廢紙一張 另駐港國家安全公署發言人同日亦指，美國少數政客採取恐嚇手段，叫囂將包括香港法官、檢控官及政府官員在內的49人，列入所謂制裁名單，公署對此表示強烈譴責及堅決反對。公署發言人強調，事實證明這種霸凌式的制裁，再多再濫都將是廢紙一張，絕不可能動搖中央和特區依法維護國家安全的意志決心。