當局推算公僕流失率跌 首4月仍有千人辭職

指處理紀律問題更公正 導致免職數急升 公務員流失率高企，離職潮持續。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日表示，今年首4個月約1,000名公務員辭職，但認為按比例推算全年辭職數字將會回落，又指雖然因紀律問題而被免職人數較前年多近一倍，但認為結果只是反映政府處理紀律問題「公正咗」，同時透露需延遲至明年第一季公布的公務員守則將全面表述「政治中立」原則，支持政府為「最基本的責任」。

楊何蓓茵表示，今年首4個月約有1,000名公務員辭職，而翻查資料，公務員在2022至2023年度辭職人數共有3,863名，屬回歸後新高，以此推算去年首4個月約有1,287名公務員辭職，而今年首4個月辭職數字亦與其相若。不過，楊何蓓茵認為按比例推算全年辭職數字將會有所回落，她又指今年的公務員學位職系招聘申請數字按年上升近40%，形容為有所改善。

當局早前提交立法會的文件指出，過去5年共有195人被免職，單在2022-23財政年度，公務員被免職的個案已有60宗遠較之前5個財政年度，即2017-18至2021-22每年平均不足31名，高近一倍。她認為數目大只是因為當局在處理有關工作做得更快，但認為不是更嚴，只是「公正咗」，又期望公務員因紀律問題而被免職數字有下跌，因當局有加強培訓。

公務員守則將全面表述政治中立 政府近年強調有1,000億元財赤，她強調公務員待遇不會受影響，解釋稱公務員待遇和一般打工仔待遇一樣，當局需要公務員為辛勤工作，待遇要有足夠能力吸引我們要求水平的人士加入，憂慮吸引不到足夠的人加入，或吸引不夠好的人加入，最後只會影響整個社會、影響一眾納稅人，所以薪酬水平要在合理標準。

楊何蓓茵至於更新版的公務員守則，指將在守則全面表述「政治中立」原則，指公務員自身可能有政見，不過「政治中立的意思是不可讓工作受政見影響」，對不同政見人士提供服務時、作出解說、分配資源時要公平公正，而且這亦不表示毋須支持政府，指「支持政府、支持行政長官是最基本的責任」。

另外，她又期望首批參與大灣區交流計劃的公務員可以下月出發，指會有雙位數字來自不同職系公務員到深圳沉浸式工作3個月，期望公務員更了解大灣區發展和社會狀況。