的哥駕車追截雙賊 撞傷1匪

【本報訊】昨凌晨近4時，兩名男子假扮乘客，在中環蘭桂坊截乘一輛的士，訛稱要前往尖沙咀棉登徑，惟的士過海後，又改口要求轉往旺角。當的士駛至旺角道及花園街交界時，有人表示要落車，惟姓曾（29歲）司機依言停車後，兩男旋即露出賊相，「夾手夾腳」向的哥箍頸及用一把長約18厘米的剪刀施襲，掠走車上約4,500元現金便跳出車外，沿花園街往亞皆老街方向逃走。

同黨乘亂挾款逃 曾男不甘損失，負傷駕車尾隨追截，駛至先達廣場對開時剷上行人路，企圖閘停兩賊，卻撞及附近一「吉舖」的捲閘。賊人見前無去路，轉而朝反方向逃跑，曾即時反應過來，慌忙褪車轉位再追，詎料撞倒其中一名賊人，其同黨則乘亂挾款而逃。涉事的士車頭受損，曾男截賊未竟全功，只好暫時將座駕反方向停於花園街行車線上，繼而自行報案。

執法人員經調查後，以涉嫌「行劫」拘捕一名姓翟（35歲）男子，他腳部骨折，清醒由救護車送院治理；曾男的面、頸及手部受輕傷，接受敷治後在場助查。案件現列作「行劫」及「交通意外有人受傷」，人員正追緝一名年約30至40歲，案發時身穿黑色上衣及深色長褲的在逃人士歸案。