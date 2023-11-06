偷渡闖大嶼山分流 拘11南亞兵2蛇頭

近期南亞人蛇攻港事件簿

半月9宗逾120人攻港 博拉提聲請蠶食公帑 港府假難民政策姑息養奸，一張「行街紙」猶如「長期飯票」，吸引南亞兵團蜂擁偷渡，待成功搶灘後舉手「博拉」，以便提出免遣返聲請，「大安旨意」留港蠶食公帑。鑑於偷渡猖獗，執法部門前日部署打擊行動，期間於大嶼山分流一帶海面截獲一艘載有兩名內地「蛇頭」的快艇，再在岸上尋獲11名南亞偷渡客，遂將他們拘捕扣查。翻查紀錄，過去半個月共錄得9宗同類案件，平均一至兩日便有人蛇湧港，累計超過120人被捕，倘若港府未能改弦易轍，偷渡潮恐會一浪接一浪。

前日凌晨約1時，執法部門在本港西面及南面一帶水域進行代號「逸影」的反非法入境者行動，並且針對大嶼山南分區分流西灣、索罟群島和石鼓洲一帶的海面進行搜索。

追截快艇 登岸叢林搜捕 行動持續至凌晨約4時，其中一支小艇隊在分流以西約1.8海里處有所發現，察覺一艘可疑快艇正以20節的速度駛往分流，於是通知正在大鴉洲伏擊的另一小艇隊部署攔截。

經過近10分鐘的追擊後，人員成功截停快艇，發現船上有兩名內地漢，懷疑他們參與偷渡活動，並且已於附近放下「人蛇」。至早上6時左右，人員登上分流角進行岸上兜截，最終在分流燈塔周圍的叢林截獲11名南亞裔男子（22至43歲）。

調查得知，兩名內地漢分別姓鄧和姓覃（28及23歲），各自報稱是快艇船長和船員，他們懷疑負責將人蛇從廣東省中山市運送到香港，從而獲取報酬；至於該批南亞漢有7人為孟加拉籍，3人屬巴基斯坦籍，另有一名印度人。涉案人士均未能出示任何有效旅行證件，亦無任何合法理由進入香港水域，人員以涉嫌「未得入境處處長授權而留在香港」拘捕他們，當中鄧、覃二人另涉「協助未獲授權進境者留在香港」被捕，目前鄧男已承認罪行，其餘眾人仍然保持沉默，全部人正接受扣查。

事實上，近日南亞裔人蛇連環攻港，由上月22日至今，執法部門已接連截獲9波入侵境內的偷渡團，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、二澳、清水灣及分流，一共拘捕逾120人。