私宅官地又流標 港府：平常心處理

【本報訊】早前再有私宅官地流標，令市場再次擔憂本港經濟發展前景。發展局局長甯漢豪對此表示，推地是政府長遠工作，指政府明白市場在環球經濟狀況下較審慎保守和「揀擇」，會以平常心處理流標，不會擔心市況持續淡靜，而減慢造地步伐。她又指，當局在《施政報告》提出多項推動產業發展、提振經濟措施，對香港經濟前景有信心。

而在《施政報告》中亦提出了檢視《建築物條例》，目標明年提出建議及作出修訂。甯漢豪指，修例方向是加大針對僭建的執管力度，包括提高罰則和降低檢控門檻，同時研究容許業主申報輕微僭建個案，如加建冷氣簷篷架等，毋須即時清拆。甯指，現時本港每年新增3萬宗新僭建個案，需要務實處理，聚焦違規嚴重個案，目標是加大力度進行執管、提高罰則，以及簡化和降低檢控門檻，以便處理如紅山半島有獨立屋需申請法庭手令才能入屋執法的情況。

重申非特赦僭建行為 甯回應當局為何考慮類似處理新界村屋僭建做法時，即先申報記錄在案，再暫緩執法；她強調政府並非特赦僭建行為，亦不是放任不理，而是相對輕微的情況，可由業主聘用專業人士檢視和記錄，在緩衝期內確保建築物安全。甯又指，目前針對僭建罰款最高20萬元，但要證明業主是明知故犯，才有可能被判罰最高罰款額，會研究修訂條文，避免有人用不知情作為藉口。