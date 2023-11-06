不遵消防命令被控 業主終籌組維修

【本報訊】舊區推廣樓宇復修工作，有地區團體協助可事半功倍。其中一個與市建局合作、在深水埗推廣樓宇復修的九龍社團聯會深水埗地區委員會，指深水埗不少舊樓已接獲政府的修葺令和強制驗樓通知書等，但大多為長者業主，他們對樓宇復修資助計劃認識不深，亦對於要「夾錢」維修較為抗拒，加上區內有不少劏房，要推動樓宇維修十分困難。惟在過去兩年，市建局大力宣傳和推廣樓宇復修，亦舉辦涵蓋樓宇檢驗、維修公用地方、優化消防系統等不同主題的簡介會，令不少業主增進對大廈管理的知識。

剛代表深水埗鴨寮街一幢樓齡接近60年的單幢舊樓，提交了第三輪「2.0行動」申請的大廈法團主席劉先生表示，大廈落成至今，業主一直缺乏動力和誘因成立法團。惟直至2021年，大廈因未有遵從消防命令被檢控，業主需上庭出席聆訊，更被裁定罪成而要繳交罰款，令不少業主終下定決心成立法團籌組維修保養工程。

參與市建局簡介會 了解流程 在籌組法團的過程中，劉先生指參與了多場由市建局與地區組織合辦的簡介會後，大致掌握到大廈管理和參加樓宇復修資助計劃的要點，並將有關資訊與大廈其他業主分享，最終一眾業主達成共識，落實參加這一輪「2.0行動」，為樓宇復修工作踏出重要的第一步。