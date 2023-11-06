樓宇更新大行動2.0 市建局收申請多逾七成

設進度表助管理 業主更易達共識 面對市區及樓宇老化日益嚴峻，惟重建收購需時，業主為高齡舊樓定期檢查維修，以避免石屎老化剝落，對公眾造成性命財產威脅，工作尤關重要。市建局行政總監韋志成表示，在今年4月推出的第三輪「樓宇更新大行動2.0」，合共收到1,614宗申請，涉及逾1,700幢舊樓，申請宗數較上一期急升75%。為針對受資助維修的業主議而不決，市建局正研究為業主訂立更細緻的進度表，讓業主遵從，亦會直接向業主建議工程管理事項，並研究由市建局篩選合格工程顧問給法團招標的可行性。

根據市建局資料顯示，申請第三輪「2.0行動」的參與樓宇，以50年或以上樓齡的樓宇為主，佔申請總數約五成，另外約三成為樓齡介乎40至49年的樓宇，餘下為30至39年的樓宇。韋志成認為，相較第二輪「2.0行動」的參與樓宇，第3輪的申請宗數反映申請資格在放寬後，推動了較年輕樓宇的業主為大廈維修保養，達致防患於未然的效果。

加緊審批 最快明年發通知書 他亦提及，局方正與相關政策局及部門組成的督導委員會，加緊處理申請個案的審批工作，最快在明年第二季按優先次序，向合資格樓宇發出原則性批准通知書，以及委派專屬的個案主任，協助業主展開維修工程。針對以往受資助維修的業主出現議而不決的情況，市建局將為參與的法團及業主訂立更細緻的進度表，清晰訂明每個階段的工作和期限，讓申請計劃的樓宇遵從；包括針對遲遲未能招聘工程顧問的個案，市建局會在招標文件內直接向業主建議工程管理事項，如所需進行的工程範圍、開會次數等，省卻業主討論時間，促進業主就維修工程取得共識。

樓宇復修資源中心 提供資訊 此外，韋志成提及，市建局於2020年完成「樓宇復修新策略研究」，針對舊樓業主在籌組樓宇復修工程時普遍面對「三缺」困難，包括缺乏籌組樓宇維修工程的專業知識、缺乏維修財政儲備和組織能力，提出多項加強推廣樓宇復修的建議措施。為了落實有關建議，市建局稱在過去兩年投放大量資源，包括設立全港首個樓宇復修資源中心和強化「樓宇復修平台」內容，為市民提供樓宇復修的資訊和籌組維修工程的支援；同時，亦在7個舊區透過與地區組織合作，深化推廣及支援服務，探訪接近3,000幢舊樓以及舉辦超過100場樓宇復修簡介會，以推動相關工作。